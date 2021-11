Bulwersująca kradzież w pociągu. Złodziej zabrał plecak z ortezami niepełnosprawnego chłopca. Policja i rodzina apelują o pomoc

W sobotę, 20 listopada, z pociągu relacji Poznań - Szczecinek, który wyjechał z Poznania godziny 12.30, skradziono czarny plecak z dwiema ortezami na łydki, które są niezbędne dla codziennego funkcjonowania niepełnosprawnego 12-letniego chłopca. W plecaku znajdowały się również okulary korekcyjne.

Chłopiec ze swoją rodziną wsiadł do pociągu w Poznaniu. Nie wiadomo w którym momencie doszło do kradzieży. Brak plecaka z zawartością dwóch ortez ojciec chłopca odkrył w Chodzieży. Do dzisiaj plecak nie został odnaleziony. Postępowanie w sprawie kradzieży prowadzi pilska policja, która razem z rodzicami chłopca apeluje o pomoc.

- Jeśli ktokolwiek tego dnia podróżował pociągiem i mógł być świadkiem tej sytuacji lub posiada informację, gdzie może znajdować się plecak z ortezami proszony jest o kontakt z oficerem dyżurnym pilskiej jednostki pod numer telefonu 47 77 415 60 lub 47 77 414 44

- apeluje pilska policja.