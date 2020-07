Był pod wpływem narkotyków, staranował chłopca na rowerze i uciekł. Jest areszt dla 24-letniego pilanina

Miał powody, by udawać pasażera. Był pod wpływem narkotyków. Z kolei we krwi jego kolegi wykryto dwa promile alkoholu. To by tłumaczyło dlaczego zgodził się na zamianę.

- Obaj usłyszeli już zarzuty - mówi Jędrzej Panglisz, rzecznik pilskiej policji. - Wielkie wyróżnienia należą się mężczyźnie, który błyskawicznie zareagował.

W piątek, 24 lipca, Sąd Rejonowy w Pile na wniosek policji i prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 24-letniego pilanina. Za spowodowanie wypadku pod wpływem narkotyków grozi mu do 12 lat więzienia.