Byli pracownicy izby wytrzeźwień w Pile uniewinnieni

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w styczniu 2017 roku. 59-letni Andrzej P. trafił na izby wytrzeźwień w stanie kompletnego upojenia alkoholowego - jeszcze po śmierci miał we krwi cztery promile alkoholu. Policjanci, którzy przywieźli go na Polną, zaznaczyli w protokole, że znajduje się on w stanie zagrażającym życiu. Lekarka zdecydowała jednak o przyjęciu go na izbę.

Kompletnie pijany mężczyzna został ułożony na brzuchu twarzą do ściany. Spędził w tej pozycji wiele godzin. W pewnym momencie mężczyzna, z którym był w jednej sali, wszczął alarm, że tamten się dusi. Pomoc, niestety, przyszła za późno. 59-latka nie udało się uratować.

Rodzina mężczyzny, a później również prokuratura obwiniały o jego śmierć pracowników izby oraz lekarkę. Chodziło o brak nadzoru nad nim ze strony lekarki oraz pracowników. Podgląd z kamer zamontowanych w pomieszczeniu okazał się w tym przypadku niewystarczający.