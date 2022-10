Byliśmy z naszym aparatem na Retro Motor Show. Pojawiły się auta z naszego regionu [ZOBACZ ZDJĘCIA] Szymon Chwaliszewski

To święto fanów motoryzacji, która ma "nieco starszy PESEL". Świetnie widać tam, że nie liczy się rocznik samochodu, tylko to jak właściciel podchodzi do jego utrzymania, czy... odbudowania, bo takich projektów też było sporo. W kilku halach zobaczyć można było ogromny przekrój tego co dzieje się na polskiej scenie klasyków. Auta krajowe z epoki PRL i nie tylko, wozy szwedzkie, niemieckie, amerykańskie, francuskie, włoskie, czy angielskie. Nie zabrakło też maszyn rolniczych, autobusów, ciężarówek, motocykli, czy motorowerów. Do wyboru, do koloru! Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji zdjęciowej z soboty na Retro Motor Show w Poznaniu.