Car Factory Futsal Powiat Pilski uległ Fustalowi Gostyń. Zobaczcie zdjęcia z meczu

Początek spotkania należał do pilan, którzy nie wykorzystali kilku okazji do zdobycia bramki. Później do głosu doszli goście, ale oni także byli bezskuteczni. W tej sytuacji pierwsza połowa spotkania zakończyła się wynikiem bezbramkowym.

Po zmianie stron przez pierwsze dziesięć minut żadnej z drużyn nie udało się celnie trafić do bramki rywala. W 31’ prowadzenie dla teamu z Gostynia zdobył Artem Lysenko. Pilski zespół rzucił się do odrobienia straty, ale wciąż był bezskuteczny. W końcówce przyjezdni zdobyli jeszcze dwa gole (Bartosz Mikołajczak 39’ i Robert Przewoźny 40’), wygrywając 3:0.

Inne wyniki 3. kolejki: KP Dexon Września – Piast Poniec Fusal Leszno 3:2, Wiara Lecha Poznań – UKS Orlik Mosina 4:2, Zawisza Bydgoszcz – CHFT JS Power-Pol Chełmża 8:7. W rozgrywkach prowadzi Futsal Gostyń (9 pkt.), przed Wiarą Lecha Poznań (6) i Orlikiem Mosina (6). Car Factory Futsal Powiat Pilski zajmuje ósme miejsce (0). Kolejne spotkanie pilanie rozegrają na wyjeździe z KP Września w najbliższy piątek.