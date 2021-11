Carl Goerdeler. Pilanin, który chciał zabić Hitlera i zostać kanclerzem III Rzeszy

20 lipca 1944 roku o godzinie 12.42. w kwaterze Hitlera nazywanej Wilczym Szańcem wybuchła bomba, która mogła wszystko zmienić. Nie zmieniła. Clausowi von Stauffenbergowi zabrakło czasu, by uzbroić drugą bombę. Wybuchła tylko jedna. Siłę eksplozji osłabiły otwarte z powodu upału okna oraz dębowy stół, który uratował Adolfa Hitlera. Został tylko lekko ranny. Pucz miałby jeszcze szanse powodzenia, gdyby spiskowcom nie zabrakło konsekwencji. Stało się jednak inaczej i zapłacili głowami. Kim był Carl Goerdeler, jeden z głównych organizatorów spisku, za którego głowę wyznaczono milion marek? To on miał być nowym kanclerzem Niemiec. Historia potoczyła się jednak inaczej.

Urodził się 31 lipca 1884 roku w prawniczej rodzinie w Pile, wtedy jeszcze Schneidemühl. Jego ojciec Julius Goerdeler był adwokatem, później sędzią sądu grodzkiego i dyrektorem banku rolnego. Carl poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem. Już po pierwszej wojnie światowej, jeszcze w czasach Republiki Weimarskiej, był wymieniany jako kandydat na kanclerza Niemiec. Był wiceburmistrzem Królewca, a od 1930 roku nadburmistrzem Lipska. Po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku nadal pełnił swój urząd, choć nie wstąpił do NSDAP. Jako konserwatysta i monarchista był sceptyczny, a później krytyczny wobec nazistów. Nie zgodził się na zawieszenie na ratuszu flagi ze swastyką. Kiedy bojkotowano żydowskich przedsiębiorców Goerdeler w akcie solidarności odwiedzał żydowskie domy towarowe. Stawał też w obronie żydowskich artystów. Gdy jego nazistowski zastępca pod jego nieobecność usunął pomnik Mendelssohna demonstracyjnie zrzekł się urzędu. Rozpoczął pracę jako doradca Robert Bosch GmbH. Dużo podróżował wtedy po Europie. Był też w Ameryce. Wszędzie gdzie wskazywał na niebezpieczny kurs wewnętrznej i międzynarodowej polityki Hitlera, mówił o prześladowaniach Żydów, ostrzegał przed planami wojennymi nazistów.