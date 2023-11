Centrum Stomatologii Powiatu Pilskiego z kolejnym gabinetem

Otwarcie nowego gabinetu to kolejny etap rozwoju placówki znajdującej się przy ul. Teatralnej 1 w Pile na terenie Zespołu Szkół przy Teatralnej. Początkowo zaczynano tam od jednego gabinetu, w którym dzieci i młodzież mogli uzyskać bezpłatnie pomoc w komfortowych warunkach. Dziś oficjalnie poinformowano o otwarciu kolejnego gabinetu.

- Są tu przyjmowane dzieci w wieku od 0 do 18. roku życia, dzięki czemu ten wachlarz naszych usług jest bardzo szeroki. Zaczynaliśmy najpierw od jednego gabinetu stomatologicznego, ale zapotrzebowanie jest olbrzymie. Chciałem podkreślić, że my reagujemy od razu na każde zapotrzebowanie naszych najmniejszych pacjentów, dlatego otworzyliśmy kolejny gabinet stomatologiczny, w którym pracuje kolejny lekarz dentysta. Dzięki temu kolejki oczekujących pacjentów znacznie się zmniejszają, dostęp do stomatologa jest oczywiście znacznie łatwiejszy i ta pomoc jest niesiona znacznie szybciej. Ale to, co jest najważniejsze: oprócz tego najlepszego sprzętu, jaki został sfinansowany przez Powiat Pilski dołączyliśmy do gabinetów, które są wyposażone w tomografię komputerową wraz z cyfalometrią oraz zdjęciem pantomograficznym. Dzięki dodatkowemu obrazowaniu trójwymiarowemu jesteśmy w stanie lepiej diagnozować naszych najmniejszych pacjentów przy bardzo niskiej dawce promieniowania - powiedział Simon Nowak, stomatolog.