Obudźmy razem Radka z Kaczor! [ZDJĘCIA]

"Grupa powstała by wspólnymi siłami spełnić marzenie Asi i Maksa. A marzenie mają jedno - by Radek się obudził i wrócił do domu. By wrócił do nas wszystkich. Każdy z nas może pomóc" - przekonują organizatorzy akcji "Obudźmy razem Radka z Kaczor".