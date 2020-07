Ciekawe miejsca warte zobaczenia w okolicach Piły. Dziś zabytkowy park w Buczku Małym [ZDJĘCIA]

Założył go w 1737 r. Adam Stanisław Goetzendorf-Grabowski, biskupa Warmii. Do dziś w parku rosną drzewa, które pamiętają tamten czas. Wiele z nich - buki purpurowe, miedziane, jodły szlachetne, lipy drobnolistne i srebrzyste, świerki o nietypowym igliwiu i szyszkach, różno kwiatowe kasztany oraz platany to dziś pomniki przyrody. Podobnie jak prowadząca w głąb parku przepiękna aleja grabowa.

W parku znajduje się także polana z licznymi tablicami edukacyjnymi, scena oraz kolekcja rzeźb drewnianych. Jest też parking.