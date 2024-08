Co robić w nadchodzący weekend w Pile i okolicach? Nie zabraknie imprez dożynkowych i innych. Sprawdziliśmy, co będzie się działo

Co robić w weekend w Pile i okolicy?

- Będę miał zanurzone całe ciało, a oddychać będę przez rurkę. Chcę tak spędzić 50 minut i 4 sekundy. Zrobię to w ramach zbiórki na Hospicyjny Dom Aniołków w gminie Zaleszany, na którego budowę potrzebujemy 504 tysiące złotych - mówi Łukasz Szpunar.

Dwie godziny później (ok. godz. 17) w hangarze przy ul. Szybowników zrobi się głośno w ramach Factory Of Sound Festival with Oggy Shop. Zabrzmi m.in. techno.