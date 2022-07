Co z przebudową stadionu piłkarsko-żużlowego w Pile? Niestety, są problemy...

W środę, 6 lipca, odbyła się briefing prasowy w sprawie przebudowy stadionu piłkarsko-żużlowego, z udziałem prezydenta Piły Piotra Głowskiego i dyrektora MOSiR Dariusza Kubickiego. Ten pierwszy poinformował o trudnościach związanych z realizacją przedsięwzięcia.

- Mamy pieniądze i projekt, ale nie mamy pozwolenia – mówił prezydent Piły. - Cały czas trwają gry i zabawy, które toczą się ze strony Starostwa w tym zakresie. W tej chwili poprosiliśmy o zawieszenie postępowania. Jest tego powód. Organ uważa, że chcemy prowadzić inwestycję na większym terenie niż pragniemy to czynić.

- Chciałbym zaapelować publicznie do pracowników Starostwa, aby robili sobie notatki i sporządzali służbową dokumentację wewnętrzną, kto z nimi rozmawiał, w jakich sprawach, czy ktoś na nich naciskał jeśli chodzi o wydawanie decyzji – przekazał Piotr Głowski. - Prawdopodobnie w tych sprawach będą toczyły się różnego rodzaju postępowania. Są to działania, które z punktu widzenia pieniędzy publicznych, postępowań publicznych i sprawności działania muszą się wydarzyć. Nie może być tak, że dla jednych decyzje wydawane są prawie od ręki, a dla innych nie. Mieliśmy takie przykłady i myślę, że wrócimy do nich, jeśli będziemy mogli dysponować prokuraturą, która będzie podejmowała takie tematy. Dla kibiców mam komunikat: my robimy wszystko zgodnie z planem, a jeżeli ktokolwiek będzie odpowiedzialny za opóźnienia, to wskażemy go z imienia i nazwiska.