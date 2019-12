Co warto wiedzieć, zanim potniemy czy wystawimy choinkę? Na choince nie powinno być żadnych ozdób. Jeżeli drzewko jest w doniczce, to oczyszczamy je z ziemi. Nie wyrzucamy ich w doniczkach, bo nie zostaną odebrane. Można także pociąć drzewko i wyrzucić do pojemnika na odpady biodegradowalne. Należy jednak pamiętać, by pociąć ją na jak najmniejsze kawałki.

Za wyrzucenie choinki w miejscu niedozwolonym grozi mandat do 500 złotych.