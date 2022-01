Co zrobić z choinką po świętach? Podpowiadamy

Żywe choinki w doniczkach, o ile oczywiście odpowiednio o nie dbaliśmy, czyli nie przesuszyliśmy i nie trzymaliśmy w domu zbyt długo, można wysadzić do ziemi. Najlepiej już teraz wynieść drzewko do ogrodu lub na balkon i zasłonić przed wiatrem i słońcem. Doniczkę można okryć jutą lub tekturą i w takim stanie przetrzymać do kwietnia. Gdyby choinka zaczęła rosnąć, należy ją przenieść do chłodnego, jasnego pomieszczenia i podlewać.

- Jeśli nie macie Państwo gdzie wysadzić choinki, możecie przywieźć ją do bazy ENERIS na ulicę Łączną 4a. Przechowamy ją w odpowiednich warunkach, a wiosną posadzimy na swoim terenie - zachęca dyrektor generalny Altvater Piła Tomasz Bielański. - Pamiętajmy, że wpływ na to czy drzewko przeżyje ma jego kondycja. Im więcej czasu choinka w doniczce spędziła w ogrzewanym mieszkaniu, tym mniejsze są szanse na to, że będzie zdrowo rosnąć w glebie.