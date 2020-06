Ćwierć miliona złotych dla szpitala w Trzciance!

Ponad 10 tysięcy podpisów dla Trzaskowskiego

Gdyby to zależało tylko od Wielkopolski to kwestię 100 tysięcy podpisów poparcia kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski miałby już z głowy. Już w niedzielę na wielkopolskim liczniku było ich ponad 142,5 tysiąca, z czego ponad 10 tysięcy to podpisy zebrane w Pile i w powiecie or...