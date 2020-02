Czarnków. 18-letni kierowca bmw potrącił rowerzystę i uciekł

Całe zdarzenie rozegrało się w środę, 5 lutego, około godz. 22.00 na ulicy Sikorskiego. 59-letni rowerzysta, mieszkaniec Czarnkowa jechał w stronę centrum, gdy z Brzezińskiej wyjechało bmw. Kierowca nie zatrzymał się, żeby ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. Potrącił go i uciekł z miejsca wypadku. Został zatrzymany już kilka godzin po zdarzeniu. Sprawcą okazał się 18-letni mieszkaniec Czarnkowa. Prawo jazdy miał zaledwie od pięciu miesięcy.

Na szczęście, rowerzysta doznał jedynie niegroźnych obrażeń i całe zdarzenie zostało ostatecznie zakwalifikowane jako kolizja. 18-latek odpowie jednak przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna. Straci też prawo jazdy. Gdyby rowerzysta poważniej ucierpiał to za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia 18-letniemu kierowcy bmw groziłoby już do 12 więzienia. W trakcie przesłuchania przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

- Brak doświadczenia, lekkomyślność, brawura to niestety cechy wielu młodych kierowców. W związku z tym apelujemy do nich o ostrożną i bezpieczną jazdę oraz nieprzecenianie swoich umiejętności i przewidywanie sytuacji na drodze - mówi Karolina Górza-Kustra, rzecznik czarnkowskiej policji. - Należy pamiętać, że posiadanie prawa jazdy wiąże się z ogromną odpowiedzialnością nie tylko za siebie, ale również swoich pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.