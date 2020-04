Czarnków. Pijany ojciec spowodował wypadek i uciekł porzucając ranne dziecko

32-latek w areszcie za złamanie sądowego zakazu

Policjanci z Białośliwia zatrzymali na gorącym uczynku 32-latka, który złamał sądowy zakaz zbliżania się do swojej byłej partnerki. Nie dość, że wtargnął do jej mieszkania, to jeszcze groził jej rodzinie. Ponieważ zrobił to już kolejny raz sąd aresztował go na trzy miesiące.