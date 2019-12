Czarnkowska policja podsumowała święta: kilkadziesiąt rodzinnych awantur. Główną przyczyną alkohol

Czarnkowska policja podsumowała świąteczny okres. - Było dość bezpieczne święta jeśli nie liczyć kilkudziesięciu trudnych interwencji związanych z rodzinnymi nieporozumieniami. Główną przyczyną był alkohol - mówi Karolina Górzna-Kustra, rzeczniczka czarnkowskiej policji. Najbardziej agresywni sprawcy zostali zatrzymani do wytrzeźwienia. O ile prewencja miała ręce pełne roboty, to drogówka miała spokój. W czasie świąt doszło do sześciu kolizji i jednego niegroźnego wypadku. Wszyscy skontrolowani kierowcy byli trzeźwi.

