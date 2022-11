Czas na coś krajowego w garażu - czyli przegląd polskich samochodów w ogłoszeniach cz. 1 [ZDJĘCIA]

Na początek słowo wyjaśnienia. Ten przegląd nie będzie zawierał wszystkich pojazdów rodzimej konstrukcji. Wbrew pozorom polska motoryzacja, czy motoryzacyjna myśl techniczna jest dość rozległa. Gdy pod uwagę weźmiemy auta nie tylko osobowe, ale też dostawcze, ciężarowe, autobusy, maszyny rolnicze, motocykle, czy motorowery robi się tego całkiem sporo. w tym zestawieniu założeniem jest, że skupiamy się na najbardziej popularnych polskich osobówkach . Polski Fiat 126p, Polski Fiat 125p/FSO 1300-1500, Polonez, Syrena, czy Warszawa. Chcemy sprawdzić co z tych najpopularniejszych sprzętów można znaleźć w promieniu 100 km od Piły. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że dla koneserów, którzy szukają szczególnych egzemplarzy to znacznie za mały krąg poszukiwań.

Warszawa

Zacznijmy chronologicznie. Pierwszym autem, które wyjeżdżało z Fabryki Samochodów Osobowych na warszawskim Żeraniu była Warszawa. Auto w różnych wersjach produkowano od 1951 do 1973 roku. Na obranym terenie poszukiwań do 100 km od Piły jest tylko jedna oferta. Co prawda ktoś wystawia też Pobiedę, czyli protoplastę Warszawy, jednak trzymamy się tutaj aut krajowej produkcji, a nie wyglądających podobnie do krajowych.

Auto z 1968 roku, w dość rzadko spotykanej odmianie kombi. W ogłoszeniu sprzedający podaje, że auto jest do remontu. Cena 12 tys. zł wydaje się zachęcająca biorąc pod uwagę, jak bardzo w ostatnich latach zdrożały Warszawy. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że naprawa będzie raczej niełatwa i kosztowna.

Syrena

To auto powstało po Warszawie. Miało być bardziej dostępne dla nabywców, choć w też różnie z tym bywało. Produkowano ją od 1957 do 1983, po drodze zmieniając fabrykę z FSO na FSM. W promieniu, w którym poszukujemy krajowych wozów dostępne w ogłoszeniach są dwie Syreny.

Ten model ze względu na drzwi otwierane "pod wiatr" zwany był czasem "kurołapem". Sprzedawca podaje, że "silnik się odzywa", a elementy auta są zgodne z jego tabliczką znamionową. Cena to 7900 zł, za wóz z 1968 r., a więc z bogatą historią.

W tym ogłoszeniu mamy auto o 10 lat młodsze i nieco droższe. Kosztuje 8500 zł. Sprzedawca podkreśla, że "auto jest kompletne".