Czeka ciebie przegląd samochodu? Przed te usterki możesz mieć problem

Przegląd techniczny samochodu to obowiązek, który postrzegamy jako bardzo nieprzyjemny. Nie dość, że trzeba za to zapłacić, to jeszcze zawsze jest przynajmniej lekki stres, że auto przeglądu nie przejdzie, co wygeneruje nie tylko problemy, ale też kolejne wydatki. Tymczasem najlepszym sposobem na to, by spokojnie zaliczyć przegląd techniczny jest przygotowanie do niego auta z wyprzedzeniem. Nie jest tajemnicą, co jest sprawdzane na przeglądzie, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by zawczasu sprawdzić, czy nas pojazd nie ma słabych punktów, a jeśli ma – usunąć je, zanim natrafi na nie diagnosta.

Opony - Tutaj diagnosta sprawdzi, czy opony nie są jeszcze nadmiernie zużyte. Głębokość bieżnika musi wynosić minimum 1,6 milimetra – poniżej tej wartości opony kwalifikują się do natychmiastowej wymiany. Nie chcesz problemów na przeglądzie? Sprawdź przedtem stan opon i w razie potrzeby wymień je na nowe.

Oświetlenie - Diagnosta na pewno sprawdzi prawidłowe ustawienie oraz sprawność wszystkich żarówek na zewnątrz. Jeśli chcesz uniknąć kłopotów przy przeglądzie, samodzielnie sprawdź działanie kierunkowskazów, świateł pozycyjnych, drogowych, mijania i długich oraz stopu i w razie potrzeby wymień przepalone żarówki.

Zdyskwalifikować auto w trakcie przeglądu mogą także klosze: pęknięcia, odpryski czy brak przejrzystości są niedopuszczalne! Regeneracja reflektorów rozwiąże problemy i pozwoli przejść przegląd.

Emisja spalin - W trakcie badania technicznego pojazdu diagnosta sprawdzi zawartość spalin, a jeśli nie będzie ona mieściła się w normach, przegląd nie zostanie zaliczony. Masz diesla? Czarna chmura z rury na pewno nie sprawi, że twoje auto przejdzie przegląd. Podobnie też zbyt głośny wydech może zdyskwalifikować samochód na badaniu technicznym.

Wnętrze - Diagnosta w czasie badania technicznego na pewno sprawdzi też wnętrze. Świecące kontrolki, brak pasów bezpieczeństwa lub niedziałające napinacze, niedziałające poduszki powietrzne – to wszystko może sprawić, że auto nie przejdzie przeglądu. Dodatkowo kontrolowane jest także działanie klaksonu oraz wycieraczek szyby przedniej. Wszystko to możemy sprawdzić sami, dlatego zadbanie o te elementy powinno być podstawą i to nie tylko tuż przed przeglądem!

Rdza - Nadmierna korozja elementów konstrukcyjnych może zdyskwalifikować samochód w przeglądzie. Powierzchowna rdza raczej nie powinna sprawić problemów w trakcie badania stanu technicznego, ale przerdzewiałe progi czy tłumik mogą sprawić, że auto nie przejdzie przeglądu. Preparaty przeciwkorozyjne stosowane regularne w miejscach szczególnie narażonych na rdzę pomogą nam opóźnić moment jej powstawania, jeśli zaś mamy z nią już do czynienia, dla spokojnego przejścia przeglądu, wymieńmy elementy nią zaatakowane.

Amortyzatory - Skuteczność tłumienia amortyzatorów musi przekroczyć 40%, zaś różnica między amortyzatorami na jednej osi nie może przekraczać 15%. Bez tego auto nie przejdzie przeglądu. Ponadto zdyskwalifikują je również wycieki z amortyzatorów. Jeśli chcemy mieć pewność, że amortyzatory nie są słabym punktem naszego pojazdu, najlepiej sprawdzić je przed przeglądem u mechanika.

Hamulce - Sprawdzane są na stanowisku rolkowym. By auto przeszło przegląd, wskaźniki skuteczności hamulców muszą przekroczyć 50% dla hamulca roboczego i 25% dla hamulca ręcznego. Ponadto różnica siły hamowania na kołach jednej osi nie może być większa niż 30%. Sprawność hamulców możemy spróbować ocenić sami w trakcie jazdy: każdy kierowca wyczuje, jeśli auto gorzej hamuje lub w czasie hamowania pojawiają się jakieś problemy. Jeśli jednak nie ufamy w 100% ani sobie, ani hamulcom, warto przed przeglądem podjechać do warsztatu z prośbą o skontrolowanie stanu hamulców. Jeśli mechanik wykryje jakieś nieprawidłowości, będzie jeszcze czas na naprawę przed przeglądem.

Zawieszenie - Luzy w zawieszeniu niestety nie pozwolą diagnoście na zaliczenie badania technicznego pojazdu. Maglownica, sworznie, mocowania wahaczy i kolumn resorujących, końcówki drążków kierowniczych… to wszystko miejsca, w których luzy są niedopuszczalne i zagrażają bezpieczeństwu jazdy.

Szczelność - Jakiekolwiek wycieki sprawią, że przegląd nie zostanie zaliczony. Płyn hamulcowy, olej, płyny eksploatacyjne – nic nie może wyciekać. Często wystarczy rzut oka pod maskę, by zauważyć wycieki, a w skrajnych przypadkach na miejscu postojowym zostawiamy za sobą tłuste plamy. Warto jednak zerknąć też na podwozie i upewnić się, że nic nie wycieka i nie spowoduje, że nie przejdziemy badania technicznego.

Dane auta - Diagnosta powinien sprawdzić także, czy VIN i numery rejestracyjne pojazdu są zgodne z danymi w dowodzie rejestracyjnym. Brak nalepki na szybie lub tablic rejestracyjnych bądź też ich nieczytelność sprawią, że przegląd nie zostanie zaliczony. Dla tych, którzy posiadają auto od wielu lat to tylko formalność, ale kiedy ktoś przyjeżdża nowym samochodem pierwszy raz na przegląd, może się niemiło zaskoczyć, jeśli przy zakupie auta nie sprawdził czy VIN jest zgodny z dokumentami. Takie sytuacje nie zdarzają się zbyt często, ale ostrożności nigdy za wiele.

Szyby - Krótko i na temat: jeśli na szybie widoczne jest pęknięcie, samochód nie przejdzie przeglądu. Jedynym rozwiązaniem jest wymiana uszkodzonej szyby na nową.

Wyposażenie - Obowiązkowe wyposażenie samochodu to trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Czy je mamy, zostanie sprawdzone na przeglądzie. Ważna informacja dla zapominalskich: jeśli gaśnica nie posiada aktualnych badań, przegląd i tak zostanie zaliczony (o ile auto nie ma innych usterek).

LPG - Jeśli samochód ma instalację LPG, w trakcie badania technicznego sprawdzona zostanie jej szczelność oraz ważność legalizacji butli. Legalizacja butli jest raz na 10 lat, więc łatwo przegapić jej koniec, ale warto tego pilnować.

Masz wątpliwości? Przed przeglądem zgłoś się do fachowca.