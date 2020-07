Czerwiec był ciepły, choć rekordu z poprzedniego roku nie poprawił

Jak informuje portal meteomodel.pl, średnia temperatura w czerwcu 2020 roku wyniosła w naszym mieście 18,2 stopnia Celsjusza. Identyczną wartość wskazały termometry cztery i dziewięć lat temu, natomiast zaledwie pięciokrotnie, licząc od 1971 roku, zdarzyły się cieplejsze miesiące, oznaczone w kalendarzu cyfrą "sześć". Poznajmy szczegóły:

2019 r. / 22,2 st. C

1992 r. / 19,1 st. C

1979 r. / 18,7 st. C

2018 r. / 18,6 st. C

2007 r. / 18,4 st. C

2011 r. / 18,2 st. C

2016 r. / 18,2 st. C

2020 r. / 18,2 st. C

I jeszcze porównanie pierwszego półrocza poprzedniego, najcieplejszego roku sposród wszystkich w latach 1971-2020 (średnia roczna: 10,4 st. C) z pierwszymi miesiącami obecnego:

styczeń 2019 / styczeń 2020 (-0,2 st. C) / (3,1 st. C)

luty 2019 / luty 2020 (2,9 st. C) / (4,3 st. C)

marzec 2019 / marzec 2020 (5,9 st. C) / (4,4 st. C)

kwiecień 2019 / kwiecień 2020 (10,3 st. C) / (8,7 st. C)

maj 2019 / maj 2020 (12,2 st. C) / (11,4 st. C)

czerwiec 2019 / czerwiec 2020 (22,2 st. C) / (18,2 st. C)

Zobaczymy, co przyniosą kolejne miesiące. Z pewnością dla dobra środowiska kolejne rekordy nie są wskazane...