"Czesia już nie ma wśród nas". Pilskiego fotografa żegnają Jego przyjaciele

,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą". Trudno nie zgodzić się ze słowami księdza Jana Twardowskiego, które szczególnego znaczenia nabierają w czasie pandemii koronawirusa. Z dnia na dzień, bez pożegnania, odszedł Czesław Rowecki, który - jak chórem mówią wszyscy, którzy go znali - był nie tylko dobrym fotografem, ale przede wszystkim nieocenionym i wrażliwym człowiekiem. Takim z sercem na dłoni, jakby z innej epoki, innego wymiaru... o którego tak trudno w dzisiejszych czasach.

DANIEL CICHY:

Czesia poznałem w Klubie Fotografii, prowadzonym przez Pana Stanisława Pręgowskiego w Pilskim Domu Kultury w 1983 roku. Od tego czasu zaprzyjaźniliśmy się. Spędziliśmy wiele godzin w ciemni, na spacerach z aparatem i wyjazdach. Czesiu jako starszy i pełnoletni kolega, pojechał ze mną na egzaminy do Liceum Plastycznego do Orłowa. Często odwiedzałem go w domu przy ul. Żeromskiego w Pile. Od samego początku dał się poznać jako człowiek dobry i bezinteresowny. Człowiek, z którym chciało się często i długo przebywać. Taką miał osobowość.