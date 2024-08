Czternasta emerytura do wypłaty we wrześniu. Sprawdź, ile dostaniesz czternastki "na rękę". Mamy tabelki z wyliczeniami "czternastki" z ZUS!

Kwota czternastej emerytury w 2024 – co się zmieniło?

W 2024 roku emeryci i renciści ponownie otrzymają wsparcie w postaci czternastej emerytury. Jest to już kolejny rok, kiedy rząd zdecydował się na realizację tego programu.

Jakie są zasady przyznawania czternastej emerytury?

Czternasta emerytura to świadczenie, które w 2024 roku będzie wypłacane we wrześniu. Jej wysokość jest uzależniona od kwoty emerytury, jaką otrzymuje uprawniony.

Osoby, które pobierają minimalne świadczenie emerytalne, czyli 1780,96 zł brutto, mogą spodziewać się kwoty 1492,67 zł netto. Warto jednak pamiętać, że pełna kwota czternastej emerytury przysługuje tym, którzy otrzymują emeryturę do wysokości 2900 zł brutto.

Ważne jest również, że aby otrzymać czternastą emeryturę, nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków . Świadczenie to jest wypłacane automatycznie wszystkim uprawnionym, których liczba sięga niemal dziewięciu milionów osób. Pełną kwotę, czyli 1780,96 zł brutto, otrzyma z nich niemal 6,5 miliona.

Wiele Polek i Polaków czeka na swoje "czternastki"

Czternasta emerytura to ważne wsparcie portfela seniora. Oczekują go zwłaszcza te osoby, które nie mogą pochwalić się wysokimi świadczeniami. Często dodatkowe emerytury to zastrzyk na podreperowanie najpilniejszych problemów finansowych. Program wypłat "czternastek" obejmuje miliony osób w wieku emerytalnym.