Cztery miesiące przerwy i wystarczy. Kina znowu otwarte [ZDJĘCIA]

Za nami trudny czas dla kinematografii. Plany filmowe były nieaktywne, a sale kinowe zamknięte na cztery spusty. Na szczęście, to już przeszłość. Od kilku dni tętni życiem największe pilskie kino - Helios przy alei Powstańców Wielkopolskich. Ze względu na bezpieczeństwo sytuacja wraca do normalności stopniowo, a widzowie powoli wracają do sal. Żeby zachęcić mieszkańców do odwiedzin, centrala Heliosa stawia na promocję: - Bilety można nabyć nawet za 10 złotych, a system przedsprzedaży pozwala zaoszczędzić nawet 8 złotych na wejściówce – informuje Adrian Glugla, dyrektor pilskiego kina Helios. Więcej informacji na temat aktualnej oferty można znaleźć w internecie.

