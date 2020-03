Czwartek 19 marca. Jak wygląda stan epidemiologiczny w Pile i Czarnkowie?

Koronawirus nie daje o sobie zapomnieć. W całym kraju stwierdzono dotychczas 325 przypadków zakażenia wirusem, a pięć osób zmarło.

Jak sytuacja wygląda w powiatach: pilskim i czarnkowsko-trzcianeckim? Mieszkańcy w zdecydowanej większości dmuchają na zimne i zostają w domach - to się chwali. Widać to na ulicach, a także m.in. w marketach. To być może dzięki społecznej odpowiedzialności na naszym terenie nie stwierdzono nadal zakażenia koronawirusem.

Zwiększa się jednak liczba osób objętych kwarantanną, co jest m.in. spowodowane przyjazdami Polaków z zagranicy.

W Pile obecnie kwarantanną są objęte 32 osoby, a 204 znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym. Czym jest kwarantanna? Okazuje się, z tym pytaniem sporo osób zwraca się do pracowników ,,sanepidu" w Pile.

- Kwarantanna jest to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych - wyjaśnia dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile Danuta Kmieciak.