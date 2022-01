Czy w Ługach Ujskich powstał trójkąt bermudzki?

Posesja pana Jana w niewytłumaczalny sposób zniknęła z planu budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Do sąsiednich domów doprowadzono przyłącza. Są one również przy działkach, na których nie ma żadnych budynków, ale nie ma ich przy domu Jana Kaleńczuka.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu tłumaczył, że mojej posesji nie ma w planach. I w związku z tym nie doprowadzą do mnie nawet kanalizy. To przecież „chore”. Ja tutaj mieszkam już ponad 26 lat

– nie kryje swojego oburzenia Jan Kaleńczuk.

Pierwszy projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej powstał w latach 2007-2009. Jan Kaleńczuk, który był członkiem Rady Sołeckiej, dokładnie pamięta spotkanie w sali wiejskiej, kiedy każdy z mieszkańców w bezpośredniej rozmowie z geodetą mógł wskazać miejsce, w którym do danej posesji miało być doprowadzone przyłącze.

Byłem na tym spotkaniu. Zaznaczaliśmy gdzie ma być doprowadzenie i wszystko grało. A tu się okazuje jest nowy plan, który powstał w 2019 roku, a na nim nie ma w ogóle mojego domu. To co? Chyba mam umierać? Po prostu to jest niepojęte, żeby takie coś było możliwe