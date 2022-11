Dawid Siek zwyciężył w walce wieczoru podczas Gali Sportów Walki Klincz Fight Night

Podczas imprezy odbyły się pojedynki w formule K1, Muay Thai oraz MMA. W octagonie w dwóch najważniejszych walkach wieczoru zaprezentowało się dwóch pilan, zawodników klubu Sporty Walki. Jako pierwszy wystąpił debiutujący w zawodowym K1 Piotr Woźniak, który niestety był tego dnia słabszy od Jakuba Posłowskiego z Kielc.

W walce wieczoru zmierzyli się Karol Siwonia (reprezentujący gospodarzy) oraz Dawid Siek z Piły. W tym starciu to młody pilanin dominował przez wszystkie trzy rundy, dwukrotnie doprowadzając do liczenia przeciwnika. To już czwarte zwycięstwo naszego kickboxera w zawodowym K1, który zapowiada kolejne walki w najbliższym czasie.

Tymczasem pilska pięściarka, Julia Rutkowska, została nominowana do reprezentowania Polski na Mistrzostwach Świata Juniorek w boksie. W sztabie szkoleniowym znalazł się także trener SWP Przemysław Leniec.