Dawid "Stryju" Stroiński: Wiedziałem, że kiedyś będę raperem, marzyłem o wielkiej scenie, zanim nagrałem swój pierwszy utwór

W dzieciństwie miałem sporo pasji, dużo rzeczy lubiłem zbierać i kolekcjonować, zarówno aktywnie, jak i biernie pasjonowałem się też sportem. Uwielbiałem żużel, klub z mojego miasta w okresie mojego dzieciństwa sięgał po tytuł mistrza kraju, trenowanie tej dyscypliny przekraczało jednak moje możliwości finansowe. Stosunkowo niedawno udało mi się zrobił licencję kierownika startu i będąc dorosłym pielęgnuję tę pasję jako osoba funkcyjna do dziś. Wracając jednak do dzieciństwa wiele godzin dziennie spędzałem na boiskach, ale jako nastolatek zorientowałem się, że nie nadaje się do sportów drużynowych i swoją aktywność sportową przekierowałem na treningi sztuk walki, na których spędziłem również kilka lat. W podstawówce zacząłem pisać wierszę i wówczas nie postawiłbym złamanego grosza na to, że owoce tej zajawki zostaną w przyszłości zauważone w jakiś szczególny sposób.