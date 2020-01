Debiut Macieja Lutyńskiego. Spotkanie autorskie w piątkowy wieczór w bibliotece

Szczepisz dziecko? Dodatkowe punkty przy naborze do przedszkoli

Szczepione dzieci łatwiej dostaną się do przedszkola niż dzieci nieszczepione. Tak zdecydowali dziś, we wtorek, 28 stycznia, pilscy radni. Szczepione dzieci przy naborze do wybranego miejskiego przedszkola dostaną 16 dodatkowych punktów.