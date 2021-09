Diecezja bydgoska ma nowego biskupa. Mianował go papież Franciszek

Z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej do bydgoskiej trafił ks. Krzysztof Włodarczyk. Decyzją papieża Franciszka - jak informuje - Nuncjatura Apostolska - został jej nowym biskupem!

Bp Krzysztof Włodarczyk urodził się 25 lutego 1961 roku w Sławnie. Od początku związany był z diecezją koszalińsko-kołobrzeską, w której - od 5 lat - pełnił funkcję biskupa pomocniczego.

- W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zdobywałem wszystkie dotychczasowe doświadczenia życiowe, edukacyjne, wychowawcze oraz szlify kapłańskie i biskupie. Zabieram więc stąd obfity bagaż. Bardzo miłuję tę diecezję i będę ją niósł w swoim sercu. Wychodzę stąd z nadzieją, ponieważ mam doświadczenie dobrego modelu Kościoła. To, czego uczyłem się przy biskupie Edwardzie, szukania metod dotarcia do człowieka, to wszystko zbieram i zapisują jako gotowe wzorce - powiedział po otrzymaniu nominacji.