Diecezjalne Centrum Wsparcia działa na pełnych obrotach

Telefonicznie można uzyskać wsparcie dla rodzin, chorych i dla służby zdrowia. W ramach Centrum posługuje kilkudziesięciu wolontariuszy: księży, sióstr zakonnych, lekarzy, farmaceutów i psychologów.

Dyżury wsparcia duchowego pełnione są codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 9:00 - 22:00. Lista osób duchownych, które w tym czasie służą pomocą (wraz z numerami telefonów), znajduje się pod adresem: www.wsparciecorunum.pl. Pod tym samym adresem widnieją dokładne dane kontaktowe do innych osób, które wspierają potrzebujące rodziny, chorych i pracowników służby zdrowia. Zainteresowani szczególną formą wsparcia przedsięwzięcia mogą w sposób duchowy ofiarować w tej intencji swoje cierpienie.

"Jesteśmy po to, żebyś nie był sam" - głosi hasło przewodnie akcji firmowanej przez Diecezję Koszalińsko - Kołobrzeską. Warto o niej pamiętać i przekazywać tę informację innym.