Data urodzenia: 1980-05-06 Ostatnie miejsce zameldowania: PIŁA, LUTYCKA 64A/2 Poszukiwany przez: PO KPP Piła, 64-920 Piła, ul.Bydgoska 115 telefon: (067) 3531560, (067) 3531444 email: dyzurny.pila@po.policja.gov.pl Poszukiwany za: Art. 310 § 2 Puszczanie w obieg pieniądza, innego środka płatniczego lub dokumentu określonego w art. 310 § 1 albo go w takim celu przyjmowanie, przechowywanie, przewożenie, przenoszenie, przesyłanie albo pomaganie do jego zbycia lub ukrycia, Art. 284 § 2 Przywłaszczenie powierzonej rzeczy ruchomej - typ podstawowy, Art. 284 § 1 Przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego - typ podstawowy, Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy, Art. 56 ust. 1 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo uczestniczenie w takim obrocie - wbrew przepisom art. 33-35 i 37

