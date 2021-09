Do marketu chodził na zarobek. Tak długo kradł aż wpadł

Doszło do zatrzymania 45-letniego pilanina, który dokonał kradzieży w jednym z marketów na terenie miasta. Z towarem wartym ponad 300 złotych wyszedł ze sklepu, omijając szerokim łukiem linię kas. Jak się okazało nie była to jego pierwsza kradzież.

- Policjanci podejrzewali, że nie była to pierwsza kradzież mężczyzny w tym sklepie. Przystąpili więc do weryfikacji zapisów monitoringu marketu z poprzednich dni. Pozwoliło to ustalić, iż mieszkaniec Piły dokonał kradzieży, co najmniej kilka razy. Szacunkowa wartość wyniesionego przez niego towaru pozwoliła zatrzymać go jako sprawcę przestępstwa - mówi sierż. Magdalena Szukajło z KPP w Pile.