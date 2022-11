Dobre występy zawodników Gwdy Piła w Przełajowych Mistrzostwach Polski

Przełajowe Mistrzostwa Polski w Oleśnie k. Opola były ostatnią imprezą mistrzowską, która jest wliczona do Ogólnopolskiego Współzawodnictwa w Sporcie Młodzieżowym w sezonie 2022. Lekkoatleci pilskiej Gwdy wykorzystali tę szansę na powiększenie swego dorobku punktowego. Do dotychczasowych 77 pkt. dołożyli kolejne 10 pkt. Tym samym zwiększyli swoją przewagę nad klubami sportowymi regionu pilskiego w odniesieniu do wszystkich dyscyplin sportu.

W Oleśnie, kolejny już raz w tym sezonie, Mikołaj Czechowicz potwierdził, że należy do ścisłej czołówki krajowej. W biegu na 6000 m U20 zajął wysokie szóste miejsce. Lokaty punktowane ponadto zajmowali: Franciszek Pawłowski - 33 miejsce w biegu na 5000 m U18 i Agata Łańska - 39 na 3000 m U18. Czołowa pilska chodziarka Danuta Peksa była 24 w biegu na 4000 m U20. Przed zawodnikami Gwdy okres usystematyzowanej pracy przygotowawczej do sezonu 2023. Tradycyjnie już w karkonoskich Borowicach będą oni trenować na zimowym zgrupowaniu sportowym.