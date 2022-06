Dokąd na jednodniowy wypad? Prezentujemy Ogród Zoobotaniczny, w którym zwierzakom możemy przyjrzeć się z bliska. Michalina Pieczyńska-Chamczyk

Wakacje to idealny czas na wypady małe i duże, a kiedy nie możemy sobie pozwolić na dłuższy wyjazd, warto rozejrzeć się po bliższej i dalszej okolicy i wybrać atrakcję, z której skorzystanie zajmie nam tylko jeden dzień. Dziś proponujemy Ogród Zoobotaniczny w Toruniu. To idealne miejsce dla miłośników flory i fauny oraz tych osób, którym wielkopowierzchniowe ogrody, jak choćby ten w Poznaniu, czy we Wrocławiu, nie przypadły do gustu. Z Piły podróż do Torunia zajmie nam około dwóch godzin. Zatem jest to idealne miejsce na jednodniowy wypad.