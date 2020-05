Dopiero przyszła na świat. A już musi walczyć o zdrowie i życie...

Miesięczne dziecko pilnie potrzebuje pomocy. Potrzebna jest każda złotówka i to jak najszybciej, bo czas w tym przypadku jest na wagę złota.

Życie potrafi pisać bardzo czarne scenariusze. Niestety, jeden z nich trafił się małej Julce, która dopiero co przyszła na świat, a już musi zmagać się z ciężką chorobą.

- Co robi świeżo upieczona mama? Zdjęcia, mnóstwo zdjęć z każdej chwili życia dziecka. Nie było inaczej z nami. Kiedy Juleczka pojawiła się w naszym życiu chciałam zapamiętać wszystko. Telefon powoli zapełniał się zdjęciami, a ja na każdym widziałam refleks w oczach mojej córeczki. To mnie bardzo zaniepokoiło. Umówiłam się na wizytę. Lekarz gdy tylko zobaczył oczy Julcii w trybie pilnym skierował nas do szpitala. Tam po dokładnych badaniach otrzymałam informację, która sprawiła, że nasz świat runął. Julcia ma nowotwór złośliwy - siatkówczaka obustronnego. W prawym oczku guz wypełnia całą gałkę, w lewym jest troszkę mniejszy - na stronie zbiórki siepomaga.pl okoliczności wykrycia choroby opisuje mama dziewczynki.