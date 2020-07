Dopłaty do zalesiania. Rolnicy mogą składać wnioski

Pixabay

Do końca lipca rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie na zalesianie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ministerstwo rolnictwa podkreśla, że o ok. 67% urosła stawka na pokrycie kosztów założenia uprawy leśnej i wynosi obecnie od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha.