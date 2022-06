Dotacja dla białośliwskiej kolejki wąskotorowej

75 tys. zł dotacji otrzymało Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa w Białośliwiu z kasy samorządu województwa wielkopolskiego. O wsparcie wnioskował starosta pilski.

mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Pieniądze te będą wsparciem dla Towarzystwa, które nie tylko dba o mienie 127-letniej kolejki, ale też prężnie pracuje przy organizacji imprez, które cieszą się dużym zainteresowaniem i to nie tylko wśród okolicznych mieszkańców.

Relację z majówkowego festynu z kolejką wąskotorową można obejrzeć TU

Środki z budżetu województwa wielkopolskiego mają zostać przeznaczone na dofinansowanie przejazdów turystycznych na szlaku kolejki wąskotorowej w Białośliwiu, naprawę torowiska oraz na odrestaurowanie wagonów osobowych.

- Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni za taką kwotę, jaką otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. Wnioskujemy co roku do Marszałka o dofinansowanie - to nie tajemnica, z każdym rokiem otrzymujemy różnie, raz 20 tys. zł raz 40 tys. W zeszłym roku otrzymaliśmy 10 tys. zł i te kwoty muszą nam wystarczyć na pokrycie paliwa, węgla, wody i stałych rocznych kosztów. Obecna kwota dofinansowania jest najwyższa, jaką otrzymaliśmy i jesteśmy w pełni nadziei, że to początek inwestycji w ten piękny zabytek –