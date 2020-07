Dramat na pilskich "Dołkach". Mężczyzna postrzelił kobietę, a potem próbował się zabić

Nie wiadomo na jakim tle doszło do awantury. Czy była to pierwsza awantura czy może kolejna? Znany był jej finał. Mężczyznę postrzelił kobietę z wiatrówki. Z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Jej życiu, na szczęście, nie zagraża niebezpieczeństwo.

Mężczyzna najprawdopodobniej był przekonany, że oddał śmiertelny strzał albo ciężko ranił kobietę. Uciekł tuż po zdarzeniu. Policja rozpoczęła obławę. Wtedy otrzymali zgłoszenie o mężczyznie, który targnął się na życie w osiedlowym lasku. Policjanci, którzy go odcięli błyskawicznie rozpoczęli reanimację. Przez kilkadziesiąt minut walczyli o jego życie. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala.

- Trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia - powiedział nam Jędrzej Panglisz, rzecznik pilskiej policji.