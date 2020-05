Drewno na balkonie i tarasie. Na co zwrócić uwagę?

Głównym produktem, a jednocześnie najczęściej wykorzystywanym materiałem do budowy tarasów w Polsce jest drewno. Wszyscy, którzy z niego korzystają wiedzą jednak, że wymaga ono stałej konserwacji i okresowych remontów. Drewno to środek naturalny, więc jego oddziaływanie na człowieka jest nieco inne niż w przypadku chociażby metalu. Przede wszystkim drewno wnosi do domu ciepło.

Wielu osobom kojarzy się z wypoczynkiem, np. letnimi wyjazdami nad morze czy w góry. Ponadto działa wyciszająco, kojąco i uspokajająco. Dzięki temu dużo lepiej czujemy się w pomieszczeniach drewnianych oraz otaczając się drewnianymi przedmiotami. Zupełnie inaczej sprawa się ma w przypadku metalu, który tylko w niektórych wnętrzach komponuje się idealnie, głównie nowoczesnych, np. minimalistycznych.

Drewno właściwie zabezpieczone jest materiałem praktycznie niezniszczalnym. Jednak nie można zapomnieć, że źle zabezpieczone może stać się obiektem ataku insektów, grzybów lub bakterii. W przypadku nowego drewna umieszczonego na zewnątrz, np. w ogrodzie, przed malowaniem winno być zaimpregnowane preparatem grzybobójczym. Powierzchnie można zabezpieczyć na wiele lat. Wystarczy poddać je działaniu głęboko penetrujących impregnatów. Stosując preparaty leczące lub zwalczające szkodniki, pamiętać trzeba o stosowaniu ich zgodnie z instrukcją i zasadami bezpieczeństwa, które podane są na opakowaniach. Dzięki temu można osiągnąć wysoką skuteczność zastosowanego preparatu oraz wydłużyć czas jego działania.