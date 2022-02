„Droga ku Niepodległej Polsce - historia Piły i okolic od 1918 do czasów powojennych”. Zobacz zdjęcia Sebastian Daukszewicz

Stowarzyszenie Historyczno-Fortyfikacyjnego „Przedmoście Piła”, z okazji 77. rocznicy powrotu Piły do Macierzy zaprosiło wszystkich chętnych do schronu na placu Zwycięstwa na wystawę „Droga ku Niepodległej Polsce - historia Piły i okolic od 1918 do czasów powojennych”. Podczas żywej lekcji historii można było zwiedzić schron przeciwlotniczy z 1942 roku, zobaczyć wystawę sprzętu wojskowego w tym mundury Wojsk Polskich od Powstania Wielkopolskiego do czasów powojennych, pamiątki, odznaczenia oraz zdjęcia obrazujące historię Piły i okolic. Była też samochód wojskowy i armata przeciwpancerna .