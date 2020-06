Droga na lotnisko i Jadwiżyn wieczorową porą. Piła z lotu ptaka w obiektywie Pawła Smolińskiego [ZDJĘCIA]

Zalew z lotu ptaka [ZDJĘCIA]

Znane miejsce, ale nieznana perspektywa - to klucz do fotografii Pawła Smolińskiego i jego "Piły w obiektywie". Dziś Zalew Koszycki, który mało kto miał okazję zobaczyć wcześniej tak jak widzą go ptaki. Teraz możemy go takiego właśnie zobaczyć. Więcej zdjęć Pawła Smolińskiego moż...