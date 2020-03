Druga ofiara koronawirusa w Polsce. To 73-letni mężczyzna, którego zaraził bliski krewny

Nie żyje pacjent z Wrocławia zarażony koronawirusem. Miał 73 lata. Do wroclawskiego szpitala przy ul. Koszarowej trafił w piątek Fot. Paweł Relikowski

Jak informuje resort zdrowia, zmarła druga osoba zakażona koronawirusem. To 73-letni mężczyzna, który w stanie ciężkim przebywał we wrocławskim szpitalu. Mężczyznę zaraził bliski krewny, który na krótko przyjechał do Wrocławia z USA. Wcześniej był we Włoszech. Obecnie w Polsce potwierdzono 68 przypadków zakażenia koronawirusem. Z podejrzeniem zakażenia przebywa w szpitalach 521 osób, ponad 3 tysiące jest objętych kwarantanną, a blisko 18 tys. jest objętych nadzorem pedagogicznym.