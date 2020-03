Dwie małe wojowniczki nie poddają się i liczą na wsparcie

Choroba nie wybiera - tak mówią, ale nie ma chyba gorszego widoku od cierpiącego dziecka... podłączonego do szpitalnego sprzętu, otoczonego opieką zmartwionych bliskich.

Hania i Nela - te dwie z pozoru kruche i delikatne dziewczynki mają w sobie ogromną moc i siłę, aby każdego dnia walczyć z przeciwnościami losu. Ich historie poruszają i chwytają za serce.

Hania

Hania Łączkowska urodziła się w kwietniu 2019 roku. Pierwsze trzy miesiące życia dziewczynki upływały bez problemów. Później wszystko zaczęło zmieniać.

- Mniej poruszała nóżkami, zaczynała oddychać używając brzucha, a nie płuc, nie podnosiła głowy, nie obracała się sama, nie podnosiła rączek do góry - piszą na stronie fundacji Siepomaga.pl rodzice dziewczynki.

Jak wspomina mama Hani, lekarze już przy pierwszych badaniach powiedzieli im, że na 90 proc. mogą mieć do czynienia z SMA. - Teoretycznie byliśmy na to przygotowani. Jednak mimo to ta stuprocentowa diagnoza uderzyła nas bardzo mocno. To niewyobrażalnie trudne. Najtrudniejsze jest to, że widzę, jak Hania cierpi, a nie mogę jej pomóc - mówi Magdalena Łączkowska, mama Hani.