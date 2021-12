Dwie pilanki podarowały pianino dla kawiarni na dworcu PKP

Jak relacjonuje Janina Leszczewicz, ślady intensywnego użytkowania pianina przez wojskowych są widoczne do dzisiaj. Ma o tym świadczyć wyszczerbiony prawy pedał. W rodzinie Leszczewiczów instrument znalazł się w roku 1983. Wcześniej jego właścicielem był Krzysztof Niemiec, nauczyciel w Szkole Muzycznej.

Historia pianina jest bardzo ciekawa. Zbudowano go pod koniec XIX wieku w Kaliszu w wytwórni Arnolda Fibigera. Przed I wojną światową przyjechało do Piły koleją i trafiło do wojskowego kasyna.

Zupełnie nie spodziewaliśmy się takiego, 130-letniego instrumentu. Mam nadzieję, że będzie on nie tylko umilał czas tym, którzy wybierają się w podróż, ale dzięki niemu kawiarnia będzie miejscem kolejnych spotkań i koncertów

Jest to ponad 130-letnie pianino, które blisko 40 lat temu pani Janina wspólnie z mężem Leonardem Leszczewiczem kupili dla swoich córek Sabiny i Eweliny.

Mój zmarły dwa lata temu mąż fantastycznie grał na nim ze słuchu, ale najbardziej związana z tym pianinem była moja córka Ewelina, która dostała się do Szkoły Muzycznej na wiolonczelę i pianino. Jest to bardzo dobry instrument. Ma piękny dźwięk. Wystarczy tylko go dostroić i jeszcze wielu będzie mogło skorzystać i słuchać jak pięknie brzmi

– mówiła Janina Leszczyszyn.

Na tym pianinie w przeszłości grał m.in. ks. Stanisław Olędzki, kiedy odwiedzał rodzinę Leszczewiczów podczas kolędy. Obecnie nie było ono już używane, ponieważ młodsza z córek, pani Ewelina, wyjechała do Niemiec. Pewnego dnia Janina Leszczewicz usłyszała jak w radiu prezydent Piły mówił, że chcieliby od kogoś pozyskać instrument muzyczny do tego miejsca. Od razu chwyciła za telefon i zadzwoniła z propozycją „nie do odrzucenia”.