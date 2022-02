Dwóch braci czeka na nowy dom. Potrzebna rodzina zastępcza!

Bracia mają 12 i 9 lat. Ich dotychczasowa rodzina zastępcza postanowiła zrezygnować z opieki nad nimi, ponieważ zastępcza mama spodziewa się kolejnego, czwartego dziecka i nie jest w stanie poświęcić im wystarczająco dużo czasu. Niemożliwy jest też ich powrót do biologicznych rodziców, gdyż zmagają się oni z uzależnieniami.

Chłopcom potrzeba jest więc nowa rodzina zastępcza. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile szuka takiej na terenie całej Polski.

- Rodzina zastępcza to nie to samo co adopcyjna. Są powody, w przypadku których rodziny te zostają rozwiązane. Mają one do tego prawo. Brak priorytetowego traktowania spraw dotyczących dzieci, trafiających do pieczy zastępczej oraz wymagający zmiany system adopcyjny, sprawiają, że wiele osób błędnie pojmuje pojęcie rodziny zastępczej jako tej ostatecznej. A przecież jej funkcja powinna być okresowa - tłumaczy PCPR w Pile.