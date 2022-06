Dzień Dziecka w Trzciance. Na plaży, boisku, jeziorze [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Ten dzień rozpoczął się rozgrywkami między trzcianeckimi szkółkami piłkarskimi w kategorii wiekowej „Skrzaty”. Akademia Lubuszanina, Lech Poznań Football Academy i Akademia Piłkarska Reissa Trzcianka wspólnie zorganizowali dla najmłodszych zawodników turniej piłki nożnej.

Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia zainaugurował Krzysztof W. Jaworski, burmistrz Trzcianki, zapraszając wszystkich przybyłych do skorzystania z przygotowanych atrakcji.

Komisariat Policji w Trzciance wraz z Komendą Powiatową Policji w Czarnkowie przygotowali pokaz umiejętności psa policyjnego oraz stoisko, gdzie można było poznać sierżanta Pyrka - maskotkę wielkopolskiej policji oraz zobaczyć radiowóz. Straż Pożarna przygotowała nie lada gratkę, oprócz prezentacji wozu strażackiego ze wszystkimi jego elementami, dzieci miały możliwość założenia stroju strażaka oraz użycia węża strażackiego. Przy namiocie WOPR „Anioły” zaś odbywały się pokazy pierwszej pomocy, można było z bliska zobaczyć sprzęt do ratownictwa wodnego oraz przebiec się w „dmuchanej kuli”. KOMBUD przypominał o właściwej segregacji odpadów oraz demonstrował samochód do wywozu odpadów. Każdy maluch mógł zasiąść na miejscu kierowcy lub zobaczyć jak działają mechanizmy opróżniania pojemników, a Nadleśnictwo Trzcianka zachęcało do leśnych gier edukacyjnych. Na tych, którzy chcieli aktywnie spędzić ten czas czekał tor przeszkód przygotowany przez UKS Gwiazda. W międzyczasie każdy kto miał ochotę mógł skorzystać z wodnych atrakcji: przepłynąć się motorówką, kajakiem czy żaglówką.