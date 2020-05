Dzień Strażaka w czasach kwarantanny. W Pile zamiast obchodów tylko apel [ZDJĘCIA]

Festyny, uroczyste zbiórki i apele - tak najczęściej świętowany był Dzień Strażaka, który obchodzony jest 4 maja. Tegoroczne święto z powodującej panującej pandemii koronawirusa musiało wyglądać już inaczej. W Pile obchody sprowadzono do uroczystego apelu, który odbył się tylko w strażackim gronie. Nie zmieniło się tylko jedno: przyznane z okazji święta awanse i nagrody. Strażackie święto to także dobra okazja, by chociaż w telegraficznym skrócie przypomnieć największe akcje i manewry pilskich strażaków w minionym roku.

To były najskromniejsze od kilkudziesięciu lat obchody pilskich strażaków. Na placu przed budynkiem komendy przy ulicy Moniuszki odbył się apel z udziałem tylko strażaków. Komendant powiatowy straży pożarnej, bryg. Rafał Mrowiński, złożył wszystkim życzenia i podziękował za poświęcenie w służbie drugiemu człowiekowi. Odczytano też listy awansowanych i nagrodzonych z okazji strażackiego święta. W tym roku na wyższy stopień oficerski awansowało czterech strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, czterech kolejnych otrzymało awanse na wyższy stopień aspirancki, szesnastu na wyższy stopień podoficerski, a jeden na wyższy stopień szeregowy. Na wyższe stanowiska służbowe w strukturach pilskiej komendy awansowało 49 strażaków. Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Komendant Główny oraz Komendant Wojewódzki nagrodzili pięciu funkcjonariuszy. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci: 500 plus nie pomogło Wideo