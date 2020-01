Dziś Dzień bez Opakowań Foliowych. Urząd Miasta rozdaje ekologiczne torby

Dziś Dzień bez Opakowań Foliowych. "Daj miastu odetchnąć" to hasło miejskiej akcji promującej ekologiczne torby zamiast plastiku. Widnieje ono również na bawełnianych torbach, które za darmo można dziś otrzymać w Urzędzie Miasta. Torby są wydawane w sekretariacie prezydenta (II piętro, p. 212) do godziny 15:30 lub do wyczerpania zapasów. Czeka 200 sztuk. - Jeśli chcesz zadbać o środowisko i zrezygnować z plastiku w codziennym życiu, odbierz bezpłatną ekosiatkę! - zachęcają organizatorzy.

