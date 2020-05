Dziś Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Na co sobie pozwolicie?

Czy w związku z tym można przesadzić z kaloriami tak jak w tłusty czwartek? Zawsze można, ale zwykle nie przynosi to pożytku i negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Jednak raz na jakiś czas warto pozwolić sobie na odrobinę kulinarnego szaleństwa. Tym bardziej, gdy naokoło wciąż tak dużo zakazów...

Chociaż dzisiaj nie musimy liczyć kalorii, to zróbmy to od jutra. Warto pamiętać, że pizza, cheesburger z podwójnym serem, cola, tort czekoladowy, placki ziemniaczane z cukrem oraz alkohol potrafią dać organizmowi w kość i niekorzystnie wpływają (nie tylko) na naszą sylwetkę. A więc świadomość żywieniowa, a przede wszystkim regularny ruch to skuteczni obrońcy przed otyłością.

Tymczasem dzisiaj życzymy smacznego!