Dziś pogrzeb 18-letniego Damiana zabitego na przejściu dla pieszych na Wojska Polskiego

"Mądry, rozważny, inteligentny dzieciak. Miał całe życie przed sobą". Tak mówią ci, którzy znali 18-letniego Damiana. To był ostatni dzień jego pilskich wakacji. Jak co roku spędzał tu lato u rodziny; mieszkał w Łodzi. To miał być również jego ostatni dzień wakacyjnej pracy.

- Sprawca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przyznał się do zarzucanego mu czynu

- mówi Bartłomiej Urban, prokurator rejonowy w Pile.

21-letni w chwili wypadku był trzeźwy. Pilska prokuratura między innymi z tego powodu zdecydowała się na wolnościowe środki zapobiegawcze. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Tragedia odbiła się w Pile szerokim echem: zginął 18-latek, a niewiele starszy od niego sprawca wypadku będzie musiał żyć ze świadomością, że zabił człowieka. Nawet jeżeli tego nie chciał. Sama ulica również nie należy do najbardziej bezpiecznych. W 2019 roku doszło na niej do 56 kolizji i jednego wypadku. W tym roku była to już drugi śmiertelny wypadek na tym odcinku Wojska Polskiego. W marcu zaledwie kilkaset metrów dalej na przejściu dla pieszych na wysokości ulicy Batorego doszło do śmiertelnego potrącenia 60-letniego mężczyzny.